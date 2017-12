Flere drept i kamper i Colombia

Skuddvekslingen skjedde forrige uke i et avsidesliggende område sørvest i landet, opplyser Carlos Negret til pressen i Bogota tirsdag.

FARC la ned våpnene etter en fredsavtale med regjeringen i fjor, mens den langt mindre ELN-geriljaen 1. september inngikk en tre måneder lang våpenhvile med myndighetene.

Negret forteller at kampene brøt ut da ELN-krigere rykket inn i et distrikt nær grensa til Ecuador for å avvæpne en lokal motstandsgruppe. Gruppen besto av bønder som omtales som FARC-dissidenter.

– Det resulterte at 13 borgere ble drept, sier Negret og påpeker at konfrontasjonen er stikk i strid med ELNs våpenhvile.

Blant de drepte var en gravid kvinne og en psykisk syk mann, i tillegg til FARC-dissidenter. Et medlem av motstandsgruppen ble også bortført, ifølge Negret.

Den colombianske hæren har tidligere opplyst at fire mennesker ble drept i kamper mellom to væpnede grupper i distriktet Magui Payan nær den ecuadorianske grensa. Området er en del av en viktig smuglerrute for narkotika i regionen og har også store landområder der det dyrkes koka.

ELN advarte mandag om at våpenhvileavtalen, som etter planen utløper 9. januar, står i fare for å bryte sammen.

