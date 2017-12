EU svartelister 17 skatteparadiser

– Vi har på EU-nivå innført en liste over stater som ikke gjør nok for å bekjempe skatteunngåelse. Lista inkluderer 17 stater, sa sier Frankrikes finansminister Bruno Le Maire til journalistene som sto og ventet i spenning utenfor salen.

Ifølge Sky News sier han at Amerikansk Samoa, Bahrain, Barbados, Grenada, Guam, Sør-Korea, Macao, Marshalløyene, Mongolia, Namibia, Palau, Panama, St. Lucia, Samoa, Trinidad og Tobago, Tunisia og De forente arabiske emirater står på lista.

I tillegg sier han at 47 land står på en «gråliste» over land som foreløpig ikke møter EUs skattestandarder, men som har lovet å forandre på skattereglene sine.

Halvert

EU har de siste årene trappet opp kampen mot skatteunndragelse og -unngåelse, etter at skandaler som Paradise Papers-lekkasjen forrige måned har kastet lys over hvordan firmaer og individer arbeider med å redusere skatteutbetalingene sine.

EUs 28 finansministere skal ifølge flere medier ha kranglet lenge om hvilke land som skulle være med på lista. I et utkast gjengitt hos Financial Times telte lista 25 land så sent som i går.

I forkant av finansministermøtet tirsdag sa en høytstående EU-diplomat at lista er halvert siden prosessen med å utarbeide lista startet.

Uklart hva det betyr

De 17-landene som er med på lista er de som ikke har vært villige til dialog med EU om å møte unionens skattestandarder. Lista inneholder ingen av EUs medlemsland.

Foreløpig er det ikke enighet om hvilke tiltak, om noen, EU skal innføre mot landene på svartelista. Dette vil de komme tilbake til i de kommende ukene, ifølge Le Maire. Det spekuleres i at landene kan miste tilgang til EU-midler eller bli ilagt andre sanksjoner.

(©NTB)