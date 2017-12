AFP: Libanons statsminister trekker oppsigelse

I november, mens han var i Saudi-Arabia, kunngjorde Hariri at han ville gå av. Begrunnelsen var at han fryktet for sin egen sikkerhet.

Blant spekulasjonene som fulgte, var at han på en eller annen måte var pågrepet i Saudi-Arabia og skulle ha blitt holdt tilbake mot sin vilje.

Det avviste både Hariri og saudiarabiske myndigheter, og senere samme måned reiste han fra Saudi-Arabia til Paris og deretter videre hjem til Libanon. Her fastslo han at han likevel ikke ville gå av.

(©NTB)