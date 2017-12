USA vil ha Stoltenberg i ett år til

Stoltenberg har USAs støtte, bekrefter Kai Bailey Hutchison, som er USAs ambassadør til NATO.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse. Vi vil nok diskutere dette i nær framtid, sier Hutchison til NTB.

Stoltenberg tiltrådte som NATO-sjef i oktober 2014. Han ble i utgangspunktet valgt for fire år, men det har vært ventet at han vil bli tilbudt et femte år i sjefsstolen.

«Dekanens kaffe»

Med mindre uventet motstand dukker opp, kan en formell beslutning ventes i løpet av de nærmeste ukene.

Prosessen tilrettelegges av tsjekkiske Jirí Sedivý, som er dekan i NATOs råd av ambassadører. Tilretteleggingen skjer ved at Sedivý inviterer de andre ambassadørene til uformelle kaffemøter der de kan diskutere saken uten at Stoltenberg selv er til stede.

NTB er kjent med at møtevirksomheten allerede er i gang, men Sedivý selv har ikke ønsket å uttale seg til NTB om prosessen.

Norsk støtte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier det er hennes klare inntrykk at Stoltenberg har bred støtte.

Det inkluderer selvfølgelig støtte fra Norge.

– Stoltenberg gjør en veldig god jobb som generalsekretær i NATO, sier Søreide, som mener det er viktig med det bidraget dette gir til stabilitet i en urolig verden.

– Det å forlenge hans lederskap med et år til, mener jeg ville være veldig fornuftig, sier hun.

