Mario Centeno valgt til ny eurosjef

Avgjørelsen kommer ikke som en overraskelse. Centeno ble på forhånd regnet som favoritt til å ta over stillingen.

Han er utdannet ved Harvard og har fått svært gode skussmål for sin innsats for å løfte Portugal ut av økonomisk krise. Så gode, faktisk, at Tysklands tidligere finansminister Wolfgang Schäuble en gang kalte ham «finansministrenes Cristiano Ronaldo».

Sittende president er nederlandske Jeroen Dijsselbloem, som nå går av etter to og et halvt år i sjefsstolen. Det skjer etter at partiet hans, sosialdemokratiske PvdA, tidligere i år røk ut av den nederlandske regjeringskoalisjonen.

Til sammen fire kandidater meldte sin interesse. I tillegg til Centeno var Luxembourgs finansminister Pierre Gramegna, Slovakias finansminister Peter Kazimir og Latvias finansminister Dana Reizniece-Ozola også interesserte i presidentkandidaturet.

(©NTB)