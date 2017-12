EU og Storbritannia ennå ikke enige om skilsmissen

I britiske medier svirret mandag ryktene om et mulig gjennombrudd i forhandlingene, men de viste seg å ikke stemme.

– På tross av vår anstrengelse og fremgang vi har hatt, har det ikke vært mulig å nå full enighet i dag, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Juncker påpekte at det fremdeles er to-tre uløste spørsmål som gjenstår.

– Jeg er fortsatt overbevist om at vi kan nå tilstrekkelige framskritt innen toppmøtet 15. desember. Dette er ikke et nederlag, understreket EU-kommisjonens president.

Budskapet fra EU-siden var tidligere at mandagen er siste frist hvis det skulle bli aktuelt for EU å gjøre et vedtak før jul om å åpne fase to av forhandlingene.

– Vi vil samles før slutten av uka og er svært positive til at vi vil klare dette sammen, sier Storbritannias statsminister Theresa May.

Grensetrøbbel

Målet med møtene i Brussel var å få på plass en avtale om vilkårene for selve skilsmissen mellom Storbritannia og EU, slik at forhandlerne etter jul kan gå videre til å diskutere overgangsordninger og rammene for en framtidig handelsavtale.

I sluttfasen av forhandlingene er det ordningen langs grensa mellom Irland og Nord-Irland som har seilt opp som det vanskeligste spørsmålet.

May og Juncker presiserte ikke hvilke spørsmål de fortsatt er uenige om, men i løpet av dagen kom det blant annet fram at løsningen som er foreslått for grensa mellom Irland og Nord-Irland, har vært tung å svelge for det nordirske unionistpartiet DUP. May er avhengig av støtte fra DUP for å ha flertall i Parlamentet.

Irsk skuffelse

Irlands statsminister Leo Varadkar uttrykte mandag skuffelse over at Storbritannia ikke klarte å godta EUs avtaleutkast om statusen til den irske grensen.

– Jeg er overrasket og skuffet over at den britiske regjeringen nå ser ut til å ikke være i stand til å konkludere med det som ble avtalt tidligere i dag, sa Varadkar under en pressekonferanse i Dublin mandag.

Ifølge den irske statsministeren hadde EU-kilder mandag morgen bekreftet at Storbritannia hadde gått med på ordlyden av en avtale som sikret at det ikke vil bli noen hard grense på øya etter brexit.

Voldsomt press

Varadkar presiserte at han aksepterer at Theresa May har bedt om mer tid, at han er klar over at hun står overfor mange utfordringer og at han anerkjenner at hun forhandler i god tro.

Brexit-forhandlingene har pågått gjennom helgen og møtet ble regnet som det kanskje viktigste i forhandlingene til nå. I innspurten har May vært under et voldsomt press.

Gir hun EU for mye, kan støtten i Parlamentet ryke og Storbritannia bli kastet ut i nytt politisk kaos. Men gir hun for lite, kan forhandlingene stoppe opp.

– En avgjørende milepæl

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide var mandag på besøk i London, der hun holdt et bilateralt møte med Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

Hun mener det er viktig at skilsmisseavtalen kommer på plass snarlig, både av hensyn til framdriften i forhandlingene og fordi situasjonen da vil bli mer avklart for land som Norge.

– Det er en avgjørende milepæl, for det betyr at resten av jobben kan begynne, sier Søreide på telefon til NTB.

Brexit ble et viktig tema under hennes eget møte med Johnson. De to diskuterte blant annet hvilke regler som skal gjelde for nordmenn i Storbritannia.

– Jeg videreformidlet vårt veldig klare synspunkt, nemlig at vi er opptatt av en ryddig brexit. Jo ryddigere brexiten blir, jo enklere blir det for oss å forhandle fram nye avtaler med britene på de områdene hvor vi må gjøre det, sier Søreide.

