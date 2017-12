Trump avviser at han ba FBI droppe Flynn-etterforskning

– Jeg ba aldri Comey stanse etterforskningen av Flynn. Bare enda mer falske nyheter for å dekke nok en Comey-løgn!, tvitret Trump klokken 6.15 lokal tid søndag morgen.

Presidenten avviser dermed at han skal ha bedt FBI skrinlegge granskingen av den daværende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn.

Trumps melding på Twitter søndag følger opp det Trump sa dagen i forveien. Da uttalte presidenten at han hadde sparket Flynn for å ha løyet til visepresident Mike Pence og til FBI.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skrev Trump på Twitter lørdag.

Da Trump første gang forklarte hvorfor han sparket Flynn, sa han kun at det var fordi han hadde løyet om Russland-kontakten sin til Mike Pence.

Lørdagens uttalelse antyder at presidenten visste at Flynn hadde løyet også til FBI og var under etterforskning allerede før Trump sparket ham den 13. februar.

Comey ble sparket av presidenten i mai. Comey vitnet under ed om at Trump hadde bedt ham droppe videre etterforskning av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

Et av spørsmålene spesialetterforsker Robert Mueller nå tar for seg, er nettopp om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget.

(©NTB)