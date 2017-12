Houthi-opprørerne i Jemen hevder å ha skutt missil mot kjernekraftverk i Emiratene

Houthi-militsen i Jemen hevder på sitt nettsted å ha skutt et missil mot et kjernekraftverk som er under oppbygging i De forente arabiske emirater.