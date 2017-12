Sammenstøt i Jemen etter at ekspresident åpnet for samtaler med Saudi-Arabia

Intense kamper har funnet sted flere steder i Jemens opprørskontrollerte hovedstad Sanaa gjennom lørdagen, ifølge DPA.

Sammenstøtene skjedde mellom Saleh-alliert milits og Iran-støttede Houthi-opprørere. De to grupperingene har tidligere vært alliert i kampen mot den saudiledede koalisjonen som kriger mot opprørere i Jemen, men alliansen har de siste dagene slått sprekker.

Det er uklart hvor mange som er drept i lørdagens kamper. Røde Kors sier et titalls er drept og at hundrevis er såret, mens en saudiarabisk TV-kanal hevder at så mange som 80 mennesker har mistet livet.

De to opprørsgruppene klandrer hverandre for volden i Sanaa, som har pågått siden onsdag. Da skal Houthi-opprørerne ha stormet en moské som var kontrollert av styrker lojale til Saleh.

Blanke ark

Lørdag tok Saleh et kontroversielt grep da han åpnet for dialog med Saudi-Arabia, de to gruppenes tidligere felles fiende.

– Jeg oppfordrer våre brødre i nabolandene til å stanse sin aggresjon og fjerne blokaden, så skal vi starte med blanke ark, sa den tidligere presidenten i en fjernsynssendt tale lørdag.

– Vi lover våre brødre og naboer at, etter at en våpenhvile er på plass og blokaden fjernet, skal vi holde direkte samtaler via vår lovlige myndighet representert ved folkeforsamlingen vår, sa Saleh.

Hans forsøksvise tilnærming overfor Saudi-Arabia og dets allierte ble raskt kommentert slik av Houthi-opprørerne:

– Salehs tale er et kupp mot vår allianse og partnerskap, og avslører bedrageriet blant dem som hevder å stå imot aggresjon, sier en talsmann for Houthi-militsen til den opprørskontrollerte fjernsynskanalen Al Masirah.

Ber om våpenhvile

Tross kampene og uenighetene mante imidlertid begge to senere lørdag til våpenhvile i Sanaa.

Opprørsleder Abdel-Malek al-Houthi foreslo dialog for å få slutt på kampene, samtidig som han ba Saleh om å være «mer moden» enn styrkene hans.

–La Salehs parti sammen med oss sørge for at de som står bak dette blir ansvarliggjort, sa han.

Saleh svarte med å hevde det var Houthi-opprørerne som hadde startet kampene, men la til at han også ønsker våpenhvile slik at partene kan snakke sammen.

Blodig krig

Saudi-Arabia gikk i 2015 i ledelsen for en koalisjon der blant annet De forente arabiske emirater deltar, til krig mot den iranskvennlige Houthi-militsen i Jemen. Saudi-Arabia støtter Jemens president Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Saleh ble tvunget til å gå av etter omfattende opptøyer under «den arabiske våren» i 2011 og ble erstattet av Hadi, som fram til da hadde vært visepresident. Saleh sluttet seg deretter til Houthi-opprørerne, som grep makten i Sana høsten 2014.

Siden Saudi-Arabia og landets allierte gikk inn i krigen i Jemen i 2015 for å støtte Hadi, har over 8.600 mennesker blitt drept, ifølge FN-tall.

