Væpnede menn stormet studenthjem i Pakistan

Ifølge den pakistanske nyhetstjenesten Geo News ankom de fem angriperne med rickshaw og var iført heldekkende burkaer med selvmordsvester under.

Angrepet var rettet mot et studenthjem i den nordvestlige byen Peshawar, nær grensa til Afghanistan.

Sikkerhetsstyrker kom raskt til stedet og omringet bygningen med pansrede kjøretøy, og det ble også satt inn helikoptre.

Lokale medier melder om skuddveksling og eksplosjoner, og ifølge øverstkommanderende for sikkerhetsstyrkenes operasjon, Sajjad Khan, er alle de fem angriperne drept.

– De kunne ha forårsaket et blodbad, men politiet og hæren nøytraliserte trusselen, opplyser han.

Minst 17 mennesker ble såret i skuddvekslingen eller skadd da de flyktet fra området, blant dem sju studenter, to soldater, en politimann og en journalist. Tilstanden til de sårede er ikke kjent.

En talsmann for pakistansk Taliban, Muhammad Khurasani, opplyser at det var de som sto bak angrepet og hevder at det var rettet mot den pakistanske sikkerhetstjenesten ISI.

– Våre krigere angrep bygningen fordi den ble benyttet som kontor for ISI, sier han til nyhetsbyrået AFP.

I desember 2014 angrep Taliban en skole drevet av det pakistanske forsvaret i Pakistan og tok elever og lærere som gisler. 151 mennesker ble drept i dette angrepet.

