SD-politiker frikjent for vold utenfor nattklubb 

Stockholm tingrett dømte i juni Ekeroth, som sitter i Riksdagen for SD, til 38.400 svenske kroner i bøter etter å ha funnet ham skyldig i voldsbruk.

Det var i november i fjor at Ekeroth slo en mann i ansiktet utenfor en nattklubb, angivelig etter at mannen hadde sagt noe provoserende. Det hele ble fanget opp av et overvåkingskamera.

Ekeroth anket dommen og ble fredag frikjent av Svea hovrätt.

Da saken ble kjent, oppfordret Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson Ekeroth til å gi fra seg plassen i justiskomiteen i Riksdagen, noe han nektet.

Partiet sier nå at de gleder seg over frifinnelsen, men SDs gruppeleder i Riksdagen, Mattias Karlsson, mener likevel at han bør fratre som medlem av justiskomiteen.

– Kent har gjennom årene gjort et godt arbeid med politisk utvikling på det kriminalpolitiske området, men vi mener at han med sitt valg av livsførsel, oppførsel og omdømme ikke har lyktes med å leve opp til de høye krav som partiet stiller til representant i kriminalpolitiske spørsmål, sier Karlsson.

– Vår vurdering er også at tilliten til Kent Ekeroth i store deler av allmennheten er skadd gjennom en rekke ulike hendelser gjennom årene, sier han.

