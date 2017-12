Japans keiser abdiserer 30. april 2019

Akihito vil være 85 år når han abdiserer. Keiseren har slitt med helseproblemer de siste årene.

I juni godkjente parlamentet i Japan en engangsregel som åpner for abdikasjon innen tre år, kun for Akihito.

I oktober skrev japanske medier at keiseren ville abdisere i mars og kronprinsen tiltre 1. april, men nå bekrefter Abe at Akihitos eldste sønn, 57 år gamle kronprins Naruhito, vil tiltre som keiser 1. mai 2019.

Akihito sjokkerte innbyggerne i landet i fjor da han signaliserte at han ønsket å tre tilbake etter nesten 30 år som monark i landet. Keiseren har blitt behandlet for prostatakreft og har vært gjennom en hjerteoperasjon, og det er hans helseproblemer og alder som er bakgrunnen for hans ønske om å tre tilbake.

Den populære keiserens ønske viste seg å bli en utfordring, ettersom det ikke fantes en lov i Japan som regulerer hvordan en keiser trekker seg tilbake. Det har blitt regnet som en jobb for livet.

