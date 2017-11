"Ronaldo" kan bli ny eurosjef 

De fire kandidatene er Portugals finansminister Mario Centeno, Luxembourgs finansminister Pierre Gramegna, Slovakias finansminister Peter Kazimir og Latvias finansminister Dana Reizniece-Ozola.

Centeno regnes som favoritt. Han er utdannet ved Harvard og har fått svært gode skussmål for sin innsats for å løfte Portugal ut av økonomisk krise.

Så gode, faktisk, at Tysklands tidligere finansminister Wolfgang Schäuble en gang kalte ham «finansministrenes Cristiano Ronaldo».

Reizniece-Ozola er eneste kvinnelige kandidat. Hun har bakgrunn som sjakkspiller og var i sin tid mot at Latvia skulle gå inn i eurosonen.

Den nye presidenten skal velges når finansministrene i eurosonen samles til møte i Brussel førstkommende mandag.

Sittende president er nederlandske Jeroen Dijsselbloem, som nå går av etter to og et halvt år i sjefsstolen. Det skjer etter at partiet hans, sosialdemokratiske PvdA, tidligere i år røk ut av den nederlandske regjeringskoalisjonen.

Dijsselbloem kom tidligere i år i hardt vær for en uttalelse der han sa at man ikke kan forvente å få hjelp hvis man bruker opp alle pengene på «sprit og kvinner».

(©NTB)