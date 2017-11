Raskeste kvartalsvekst i USA på tre år

De reviderte tallene som handelsdepartementet la fram onsdag viser at veksten overgår 3-prosentmålet som president Donald Trump har satt, for andre kvartal på rad.

Statistikken viser at de omfattende orkanene i sommer knapt har påvirket økonomien i det hele tatt.

BNP-veksten for tredje kvartal er nå oppjustert til 3,3 prosent, og veksten i kvartalet fra juli til september er dermed den sterkeste siden tredje kvartal 2014.

I årets andre kvartal, fra april til juni, var veksten på 3,1 prosent.

Veksten for inneværende år som helhet er ventet å havne nærmere 2,5 prosent, noe som vil være på linje med veksten i de foregående årene.

– Nyhetene rundt økonomien var gode fra før, men har nå blitt enda bedre, sier analytiker Jim Baird ved Plante Moran Financial Advisors.

Han viser til at julehandelen ligger an til en kraftig start, og at det vil gi året som helhet en sterk avslutning.

(©NTB)