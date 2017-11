Krigsforbryterdømt bosnisk-kroat drakk gift i retten og døde

72 år gamle Praljak ble i 2013 dømt til 20 års fengsel for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Bosnia-Hercegovina på 1990-tallet.

Da FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY) onsdag avviste anken og opprettholdt dommen, reiste han seg og ropte at han ikke er noen forbryter. Deretter trakk han opp en liten brun flaske med gift og tømte innholdet for åpent kamera.

Retten ble hevet da forsvareren hans ropte «klienten min har tatt gift».

Kroatisk TV

Helsepersonell kom raskt til, og Praljak ble i all hast kjørt til sykehus i ambulanse med politieskorte. Tre timer senere meldte den statlige kroatiske TV-stasjonen HRT og det statlige kroatiske nyhetsbyrået Hina at han var død.

HRT viser til «kilder nær general Praljak», men dødsfallet er ikke bekreftet fra ICTY eller annet hold.

– På det nåværende tidspunkt kan jeg ikke dele noe informasjon om dette, sa ICTYs talsmann Nenad Golcevski onsdag ettermiddag.

Etterforskes

Rettssaken mot de seks bosnisk-kroatene ble gjenopptatt i en annen rettssal etter onsdagens drama, og sjefdommer Carmel Agius opplyste at det første lokalet var å regne som et åsted.

Det etterforskes nå hvilken type gift Praljak tok livet sitt med, hvor han fikk tak i giften og hvordan han greide å smugle den inn i rettslokalet.

Den serbiske advokaten Toma Fila, som har vært forsvarer for flere tiltalte ved ICTY, mener det er enkelt å smugle gift forbi sikkerhetskontrollen og inn i rettssalen.

– De undersøker objekter med metall som belter, penger og sko, og de beslaglegger mobiltelefoner. Piller og mindre flasker blir ikke registrert, sier han.

Drap og voldtekter

Praljak var general og ble blant annet funnet skyldig i å ha beordret en massakre i den muslimske landsbyen Stupni Dol i oktober 1993.

Bosnisk-kroatiske styrker stormet landsbyen, drepte minst 37 mennesker og satte fyr på husene deres.

Praljak er også dømt for å ha ledet ødeleggelsen av Stari Most i 1993. Den historiske brua over elva Neretva i Mostar ble bygd av osmanene i 1566 og var kjent verden over. I 2004 ble den gjenoppbygd med støtte fra UNESCO.

Ministat

Før retten ble hevet onsdag, opprettholdt ICTY også dommene mot de fem øvrige bosnisk-kroatiske lederne som ble dømt i 2013, blant dem Jadranko Prlic.

Prlic var president i den bosnisk-kroatiske ministaten Herceg-Bosna som eksisterte fra 1991 til 1994, og dommen mot ham lyder på 25 års fengsel.

Bosnia-Hercegovina var en del av den tidligere forbundsstaten Jugoslavia, som gikk i oppløsning i 1992.

Oppløsningen ble fulgt av blodig krig mellom de tre største etniske gruppene i dette området: bosnjaker, serbere og kroater.

