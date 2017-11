Dansk politi har funnet en ny arm i Køge bukt

Armen ble funnet klokken 10.20 onsdag, opplyser Københavns politi.

– Armen er ikke undersøkt ennå, men den ble funnet i samme område som vi fant den første armen, og den var senket på samme måte som den forrige. Derfor regner vi med at den kan kobles til ubåtsaken, sier visepolitiinspektør Jens Møller Jensen.

Armen er fraktet til Retsmedicinsk Institut ved Københavns universitet, der den torsdag vil bli nærmere undersøkt.

Den danske oppfinneren Peter Madsen (46) er siktet for å ha drept den svenske journalisten Kim Wall om bord i sin privatbygde ubåt.

Han nekter for å ha drept Wall og hevder at hun døde som følge av en ulykke om bord, men har ifølge dansk politi tilstått å ha partert henne. Madsen er siktet for drap, likskjending og grove seksuelle overgrep under særdeles skjerpende omstendigheter.

(©NTB)