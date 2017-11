Anklager om valgfusk i Honduras

– Han fabrikkerer resultatene, hevder Nasralla i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Valget ble holdt søndag, og morgenen etter ble det opplyst at 57 prosent av stemmene var talt opp og at Nasralla ledet med 5 prosentpoeng.

Så opplyste valgkommisjonen at resten av stemmesedlene skulle fraktes til hovedstaden Tegucigalpa for å telles der. Tirsdag hadde Nasrallas ledelse krympet til under 4 prosentpoeng.

Nasralla hevder Hernández samarbeider med valgmyndighetene og hæren i et forsøk på å manipulere resultatene. Begge kandidatene har erklært seier, men de endelige, offisielle resultatene ventes ikke før torsdag.

Venstreorienterte Nasralla (64) er en kjent TV-personlighet i Honduras. I henhold til grunnloven skulle Hernández (49) egentlig ha gått av nå, men han ønsker likevel en ny fireårsperiode som president. Han viser til en kjennelse i høyesterett som han mener muliggjør gjenvalget.

Honduras sliter med fattigdom, gjengkriminalitet og narkotikasmugling, og det latinamerikanske landet har en av verdens høyeste drapsrater. Antall drap har imidlertid gått ned i perioden Hernández har vært president.

