Ankermann anklaget for trakassering fikk sparken i NBC News

59 år gamle Lauer har jobbet for NBC News i over 20 år og blant annet ledet programmet «Today».

NBCs styreformann Andy Lack opplyser at TV-kanalen mottok en detaljert klage på Lauer, som ble anklaget for å ha gjort seg skyldig i «uønsket seksuell oppførsel» på arbeidsplassen.

– Etter en grundig vurdering fant vi at dette var et klart brudd på selskapets standarder. Som et resultat av dette har vi besluttet å avslutte ansettelsesforholdet hans, opplyser Lack.

Ifølge Lack er det ingen som har framsatt lignende anklager mot Lauer tidligere, men at NBC-ledelsen nå har mottatt opplysninger som kan tyde på at hendelsen han fikk sparken for ikke var et enestående tilfelle.

