Norsk skip framme i leteområdet utenfor Argentina

Argentinas marine opplyser at forsyningsfartøyet Sophie Siem kom til leteområdet natt til tirsdag lokal tid, ifølge CBS News. Skipet har med seg en fjernstyrt ubåt fra USA, samt en redningskapsel.

Sophie Siem var ikke bygd for dette arbeidet og måtte derfor bygges om i havnebyen Comodoro Rivadavia.

I leteområdet er fra før det norske offshoreskipet Skandi Patagonia på plass, sammen med en rekke andre fartøy. USA, Storbritannia, Frankrike og Russland er blant de 15 landene som har sendt hjelp til området. Helikoptre og fly bistår også i søket.

Håpet svinner

Håpet om å finne ubåtmannskapet i live, er imidlertid gradvis blitt mindre. Ubåten ARA San Juan ble meldt savnet 15. november, og skal ha hatt nok oksygen til å være neddykket i mellom sju og ti dager.

I forrige uke opplyste den argentinske marinen at lyden av en eksplosjon ble registrert få timer etter at ubåten forsvant. De pårørende reagerte med sorg og sinne på denne opplysningen, og noen anklaget marinen for å ha holdt eksplosjonslyden hemmelig.

I helgen ble det holdt en minnestund for det savnede mannskapet, selv om de ennå ikke er erklært omkommet.

Røykutvikling

Marinen fortalte mandag at det hadde vært branntilløp og røykutvikling i ubåten før den forsvant. Årsaken skal ha vært vann som trengte inn i snorkelen og forårsaket en kortslutning.

Etter dette skal det ikke ha vært mer ordinær radiokontakt med fartøyet. Men kapteinen på ubåten tok kontakt med satellittelefon og fortalte at brann-problemet var håndtert, ifølge marinens talsmann Enrique Balbi.

Søket etter ubåten pågår i et område som ligger 40 mil utenfor østkysten av Argentina.

