Nord-Korea provoserer med ny rakettoppskyting

Raketten ble ifølge Yonhap skutt opp onsdag morgen lokal tid fra en base sør i landet, og den fløy østover.

Som et svar på oppskytingen, gjennomførte Sør-Korea sin egen rakettoppskyting bare minutter etter prøveoppskytingen hos naboen i nord.

Også amerikanske myndigheter sier de har registrert det som antas å være en rakettoppskyting i Nord-Korea. Sør-Korea og USA skal nå sammen analysere informasjonen.

Krisemøte i Tokyo

Den japanske kringkasteren NHK melder at raketten kan ha landet innenfor Japans økonomiske sone, og den japanske statsministeren Shinzo Abe har innkalt til krisemøte, ifølge Reuters.

Nord-Korea har ikke skutt opp noen raketter siden midten av september. Men tirsdag meldte både Sør-Korea og Japan at de hadde sett tegn til at Nord-Korea planla å prøveskyte nok et langtrekkende missil.

3. september prøvesprengte Nord-Korea det landets myndigheter hevder var en hydrogenbombe, og 15. september prøveskjøt de et missil 3.700 kilometer over den japanske øya Hokkaido og ut i Stillehavet.

Trump orientert

Pressetalskvinne Sarah Sanders i Det hvite hus opplyser at president Donald Trump ble orientert om rakettoppskytingen mens raketten fortsatt var i luften.

Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og har innført en rekke sanksjoner mot landet, blant annet et totalt eksportforbud for landets viktige tekstilindustri samt begrensninger på Nord-Koreas import av olje og fossilt brensel.