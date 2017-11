Merkel fordømmer knivangrep

– Jeg er sjokkert over knivangrepet mot ordfører Andreas Hollstein, og jeg er veldig lettet for at han nå er sammen med familien igjen. Takk også til alle som hjalp ham, sier Merkel.

Hollstein ble angrepet på en kebabrestaurant i Altena mandag kveld.

Gjerningsmannen er identifisert som en 56 år gammel tysk mann. Lokale medier skriver at han var full. Mannen skal selv ha sagt at han angrep Hollstein fordi Altena frivillig har tatt imot flere flyktninger enn byen har vært pålagt å ta imot.

Politiet bekrefter at angrepet ser ut til å ha vært politisk motivert.

Hollstein tilhører Merkels kristenkonservative parti CDU. Han er kjent for liberale holdninger i innvandringsdebatten.

Gjerningsmannen rispet ordføreren i nakken med en 30 centimeter lang kniv, men ble overmannet av folk på stedet. Hollstein kom fra hendelsen med lettere skader.

– Det var folk rundt meg som handlet raskt. Jeg er glad for at jeg fortsatt er i live, sier Hollstein selv til lokalavisa Lokalstimme.

(©NTB)