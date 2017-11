Dramatisk ran av gullsmedbutikk i Sverige

Politiet ble ifølge Aftonbladet varslet om ranet av et vekterselskap klokka 10.39 og rykket raskt ut til gullsmedbutikken.

– Det opplyses at det skal ha blitt avfyrt skudd, at det er stjålet smykker og at fire eller fem maskerte ranere har forlatt stedet i en hvit Volvo, forteller politiets talsmann Stefan Dangardt.

Ifølge Aftonbladet var ranerne iført Adidas-bukser med hvite striper og hvite sko. Under flukten skal de ha kjørt inn i en varebil. Ransutbyttet skal ifølge avisens kilder ha vært stort.

Ingen skal ha blitt fysisk skadd under ranet, men flere personer er ifølge politiet sjokkskadde.

Store politistyrker er satt inn i jaken på ranerne, og fluktbilen skal ha blitt funnet ved en park i Örebro klokka 10.59.

– Vi forsøker å ta oppstilling på strategiske steder og jobber på ulike måter for å finne ut hvem disse ranerne er. Vi er takknemlige for tips om hvor bilen kan være sett, sier Dangardt.

