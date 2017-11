Stadig færre katalanere ønsker uavhengighet

24 prosent av de spurte i målingen Metroscopia har utført blant katalanere for den spanske avisen El Pais, mener at prosessen for å løsrive regionen bør fortsette etter valget 21. desember.

71 prosent av de spurte sier at de foretrekker en løsning der regionens politiske ledere forhandler fram en avtale med regjeringen i Madrid som innebærer at Catalonia forblir en del av Spania.

Lederne i Catalonia trosset tidligere i år myndighetene i Madrid og holdt en folkeavstemning der over 90 prosent stemte for uavhengighet. Valgdeltakelsen var imidlertid svært lav.

Spanias høyesterett og regjering slo fast at folkeavstemningen var grunnlovsstridig, men regionforsamlingen erklærte likevel uavhengighet 27. oktober.

Statsminister Mariano Rajoy svarte samme dag med å oppheve Catalonias selvstyre, avsette regionens lederne og oppløse regionforsamlingen. Han utlyste samtidig nyvalg i regionen 21. desember.

Catalonias avsatte president Carles Puigdemont og flere medlemmer av hans regjering er siktet for oppvigleri, underslag og opprør.

