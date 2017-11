Merkels parti på vei mot regjeringsdannelse med sosialdemokratene

Forrige ukes sammenbrudd i regjeringsforhandlingene mellom CDU og de økonomiliberale Fridemokratene (FDP) og miljøpartiet De Grønne har satt SPD under press for å inngå en storkoalisjon med CDU og det bayerske søsterpartiet CSU. Søndagens møte kan ha ført til at CDU er ett skritt nærmere å bryte den politiske stillstanden i Tyskland.

SPD har vært Merkels storkoalisjonspartner i to av hennes tre perioder som statsminister. Men sosialdemokratene har lidd av regjeringsslitasje og lovet etter det dårlige valget å gå i opposisjon. SPD-leder Martin Schulz har siden indikert at partiet er åpen for dialog med CDU.

Ministerpresident Daniel Günther i Schleswig-Holstein sa etter møtet at det er stor enighet i CDU om å prioritere samtaler med SPD.

Støtten til Tysklands kristendemokratiske partier og SPD har økt etter forrige ukes brudd i regjeringsforhandlingene. I en ny måling har CDU og CSU til sammen 33 prosent av stemmene – en økning på 2 prosentpoeng siden forrige måling.

SPD øker ett prosentpoeng og får 22 prosents oppslutning.

(©NTB)