SOHR: 19 sivile drept i luftangrep i Damaskus' forsteder

Det melder eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag.

Ifølge gruppa gjennomførte regjeringen en mengde luft- og artilleriangrep mot Øst-Ghouta søndag.

Midt på dagen oppga SOHR at 19 sivile var drept, mens et lokalt, opprørskontrollert mediesenter melder at 22 sivile har mistet livet.

Forholdene i området er svært vanskelige. Lokalbefolkningen mangler mat og medisin som følge av at regimet har beleiret området i flere år. Det gjør det også vanskelig å evakuere syke og sårede.

Tidligere i november angrep syriske opprørere et militært anlegg i området.

Ifølge FN har rundt 350.000 mennesker behov for umiddelbar hjelp i Øst-Ghouta.

(©NTB)