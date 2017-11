Israel og USA vil stanse publisering av liste over selskaper som opererer i bosetninger 

Det er flere uker til listen er ventet å bli publisert. Mange israelske selskaper så vel som multinasjonale selskaper er ventet å dukke opp på listen.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å hindre at listen ikke ser dagens lys, sier Israels FN-ambassadør Danny Danon til nyhetsbyrået AP.

Israel er vanligvis raskt ute med å avfeie FN-kritikk, men denne gangen blir den såkalte svartelisten tatt svært alvorlig.

Årsaken er frykt for at offentliggjøringen kan føre til at selskaper slutter å investere i de omstridte bosetningene og at aksjekursen i de aktuelle selskapene vil falle markant som følge av frykt for boikott.

Varsler sendt

Ifølge israelske tjenestemenn har rundt 100 israelske selskaper som opererer på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, mottatt varsel om at vil bli ført opp på listen. Det samme gjelder 50 utenlandske selskaper, for det meste amerikanske og europeiske.

En ikke navngitt tjenestemann oppgir at det finnes både israelske banker, supermarkeder, restaurantkjeder, busselskaper og vaktselskaper på listen, i tillegg til store internasjonale selskaper som selger utstyr og tjenester til bosetningene.

Det var FNs menneskerettighetsråd som i mars 2016 vedtok at det skulle utarbeides en database over selskaper som opererer i bosetningene. Samtidig ble FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zaid Ra'ad al-Hussein bedt om å granske hvilke konsekvenser bosetningene har for palestinere.

Kritisk til FN

Israel er svært skeptisk til FN-rådet og anklager det for å være mer ute etter Israel enn andre land som er kjent for alvorlige brudd på menneskerettighetene, som Saudi-Arabia, Kongo og Venezuela.

Israel har liten innflytelse over rådet, men etter at Donald Trump overtok som USAs president, har Israels motstand mot listen fått omfattende amerikansk støtte.

De israelske bosetningene er bygd på palestinsk jord og er erklært som ulovlige av verdenssamfunnet. Israel mener likevel at områdene bør være gjenstand for forhandlinger og viser til at de har stor strategisk og religiøs betydning for Israel.

Den israelske bosetningspolitikken regnes som en av de viktigste hindringene for å få i gang en ny fredsprosess mellom Israel og Palestina.

(©NTB)