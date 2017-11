Honduras' president stiller til gjenvalg tross protester

Velgerne har i alt ni presidentkandidater å velge mellom. I tillegg skal de velge ny nasjonalforsamling, tre visepresidenter og ordførere i 298 kommuner.

Hovedstaden Tegucigalpa var i helgen pyntet med fargene fra landets største partier, men det er kun rolig på overflaten, mener flere analytikere.

– For første gang er det ikke et valg mellom konservative og liberale, men mellom diktatur og demokrati, sier Victor Meza, politisk analytiker ved Honduras dokumentasjonssenter.

Hernandez' konservative parti, Nasjonalpartiet, kontrollerer nå både nasjonalforsamlingen, regjeringen og domstolene. I landets grunnlov fra 1982 heter det at en president kun kan sitte i én periode, men partiet viser til en kjennelse i høyesterett fra 2015, som åpner for gjenvalg.

Blant Hernandez' fremste motkandidater er Salvador Nasralla (64), en tidligere TV-journalist som representerer venstreorienterte Opposisjonsalliansen mot diktatur.

Alexander Main, analytiker ved det USA-baserte Center for Economic and Policy Research, stiller spørsmål ved hva landet har oppnådd under Hernandez' fire år ved makten. Selv om de skyhøye drapstallene har gått ned, mener han at landet fortsatt er på feil spor.

– Honduras er fortsatt ett av de farligste landene for dem som ønsker å utfordre makten. I årene siden kuppet i 2009 har hundrevis av aktivister blitt drept, mens politi og rettsvesen stort sett ikke har gjort noe, skriver han i en kommentar på The Hill. Dagens presidentvalg er det tredje siden kuppet.

Valglokalene stenger klokka 23 norsk tid, og de første valgresultatene er ventet to timer senere.

(©NTB)