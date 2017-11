Flytrafikken gjenopptas etter vulkanutbrudd på Bali

Vulkanen Agung på den populære ferieøya Bali spydde søndag morgen aske 4.000 meter opp i været, og tykke, grå røykskyer la seg over området.

Myndighetene har advart alle som fortsatt er i ekskluderingssonen rundt vulkanen, som strekker seg 7,5 kilometer fra krateret, om å evakuere.

Ngurah Rai-flyplassen er fortsatt åpen, men lørdag ble en rekke flygninger til og fra øya kansellert. Det har rammet minst 2.000 flypassasjerer, de fleste fra Australia. Søndag er det opp til hvert enkelt flyselskap om å gjennomføre flygninger, og de fleste planlagte innenlands- og utenlandsflygingene fra flyplassen går som normalt.

På naboøya Lombok er flyplassen stengt søndag.

Ingen dramatikk for norske turister

Reisebyrået Ving har for tiden 13 norske kunder som ferierer på Bali. De er ikke direkte påvirket av vulkanutbruddet.

– Vi har sendt ut en sms til de som er der om at de skal forholde seg til rådene fra lokale myndigheter. Flyplassen vi benytter, er heller ikke stengt ennå, så de som har reist hjem i natt, reiste som vanlig, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving til NTB.

Ifølge Røhr-Staff blir gjester som skal reise til Bali holdt fortløpende oppdatert.

Reisebyrået TUI har også hoteller i området, men har for tiden ingen norske ferierende på sine hoteller.

25.000 mennesker evakuert

Vulkanutbruddet er det andre fra Agung på en uke.

– I 8.30-tiden pågikk utbruddet fortsatt, sa talsmann Sutopo Nugroho søndag og la til at farenivået er uendret, én grad under det høyeste nivået.

22. september ble farenivået hevet til høyeste grad, noe som førte til at mer enn 130.000 mennesker forlot sine hjem og søkte tilflukt i midlertidige leire av frykt for et forestående utbrudd. Sent i forrige måned nedgraderte myndighetene farenivået et hakk etter en jevn nedgang i vulkanaktiviteten.

Sutopo opplyste at rundt 25.000 mennesker fortsatt er evakuert.

Sist det var utbrudd fra den 3.031 meter høye Agung-vulkanen, i 1963, varte utbruddet over en periode på nesten et år. Da mistet rundt 1.200 mennesker livet.

