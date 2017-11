Demonstranter holder stand i Islamabad – hæren nøler med å rykke inn

Politi og paramilitære styrker forberedte seg søndag på å gjøre et nytt forsøk på å fjerne demonstrantene, som anklager landets justisminister for blasfemi og krever hans avgang.

Situasjonen i den pakistanske hovedstaden ble søndag morgen beskrevet som anspent. Regjeringen ba lørdag om hjelp fra militæret, men det er foreløpig ingen tegn til pansrede kjøretøy og soldater i gatene. En talsmann for militæret ønsker ikke å kommentere saken, skriver nyhetsbyrået AFP.

Lørdag rykket over 8.000 politifolk i fullt opprørsutstyr inn for å fjerne de om lag 2.000 demonstrantene. De tok i bruk tåregass, gummikuler og batonger, men ble møtt av illsinte islamister som kastet stein og satte fyr på biler, og som var fast bestemt på å ikke gi seg.

Ifølge sykehuskilder ble 230 personer skadd før politiet trakk seg tilbake. Søndag var de fleste utskrevet, men rundt 20 fikk fortsatt behandling.

Blasfemianklager

Demonstrasjonen er arrangert av et mindre islamistisk parti kalt Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah. I tre uker har demonstrantene sittet i et stort veikryss utenfor Islamabad i protest mot landets justisminister, Zahid Hamid, som de anklager for blasfemi. Det har ført til store trafikkproblemer og nærmest lammet hovedstaden.

Grunnen til blasfemianklagene er at Hamid utelot profeten Muhammed i en ny versjon av eden som politikere må avlegge for å stille til valg.

Han har senere beklaget dette og sagt at det var en skrivefeil.

Mange av Islamabads innbyggere er kritiske til at myndighetene har latt demonstrantene blokkere trafikken så lenge, og flere har rettet kraftig kritikk mot regjeringen på sosiale medier.

Kun barneprogrammer

Som følge av sammenstøtene lørdag har pakistanske myndigheter stanset alle sendinger fra private TV-kanaler, samt innført restriksjoner på bruk av sosiale medier.

– Jeg har ikke peiling på hva som skjer, sier Naaem, en av mange bekymrede innbyggere, som søndag befant seg på et marked i den pakistanske hovedstaden.

Han klager over at det kun er de statlige TV-kanalene som får lov til å ha sendinger, og de viser kun barneprogrammer.

Protester i andre byer

Sammenstøtene i Islamabad lørdag førte til at protesten spredte seg til andre pakistanske byer, blant annet i havnebyen Karachi, der politiet aksjonerte etter at en vei ble sperret av om lag 200 demonstranter. Minst 27 personer ble skadd, hvorav 22 hadde skuddsår, ifølge sykehuskilder.

Søndag ble det fortsatt meldt om protester flere steder i byen.

Også i Lahore i Punjab-provinsen har demonstranter arrangert tilsvarende aksjoner, og politiet har sperret av en større vei.

