Over 30.000 har mistet livet i Middelhavet

Etter at rekordmange båtflyktninger tok seg til Europa over Middelhavet i 2014 og 2016, har antallet avtatt etter at EU inngikk avtaler med Tyrkia og den libyske kystvakten om å stanse migrantene. Men Philippe Fargues, som står bak rapporten fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), oppdaget at dødsrisikoen faktisk har steget etter hvert som den lengre sentrale ruten mellom Libya og Italia har fått større betydning.

– Å stanse migrasjon og redusere antall omkomne til sjøs kan derfor være delvis motstridende mål, skriver forskeren ved European University Institute i Firenze i studien som ble publisert fredag.

Siden januar har 161.000 migranter krysset Middelhavet, de fleste av dem til Italia, rapporterer IOM. 75 prosent ankom Italia, mens resten fordelte seg på Hellas, Kypros og Spania. Nesten 3.000 har druknet eller er savnet etter å ha forsøkt å ta seg over havet.

De største folkegruppene som ankommer Italia, er fra Nigeria, Eritrea og Guinea.

Mindre enn en tredel av dem som er kommet til Sør-Italia i år, antas å være flyktninger, noe som tyder på en høy andel innvandrere som ikke søker beskyttelse, men en bedre økonomisk fremtid, bemerker Fargues.

Han advarer imidlertid og sier dette skillet ikke er særlig anvendelig på Middelhavet. Forskeren påpeker at økonomiske innvandrere som legger ut på farlige reiser, er i nød, mens de som flykter fra krig, ofte prøver å nå land med gode økonomiske muligheter.

