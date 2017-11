Mugabes finansminister for retten i Harare

Chombo, som tilhørte ekspresident Robert Mugabes indre krets, hadde ikke vist seg offentlig inntil han ble fremstilt for en domstol i Harare lørdag.

Ministeren er siktet for korrupsjon, men flere observatører mener anklagene er politisk motiverte. Beskyldningene han ble presentert for i retten, er over ti år gamle og dreier seg om blant annet boligsvindel.

I retten sa Chombo at menn i militæruniform stormet inn i hjemmet hans tidlig på morgenen 15. november, da hæren var i ferd med å gripe inn mot Mugabe. Mennene siktet ifølge Chombo på ham og kona med halvautomatiske våpen, før de satte på ham håndjern og bandt ham for øynene.

Frikjent i domstol

Finansministeren forteller at han så ble kjørt til et ukjent sted, der han i flere dager ble fortalt at han hadde gjort en dårlig jobb i regjeringen. Omsider ble han overgitt til politiet, som pågrep ham.

Chombos vitnesbyrd har ført til en debatt i Zimbabwe om lovligheten i hærens populære maktovertakelse, som stort sett gikk fredelig for seg og førte til jubel i gatene.

Lørdag ble det kjent at en domstol allerede har frikjent landets generaler, som er alliert med Mugabes arvtaker Emmerson Mnangagwa. Dommer George Chiweshe har konkludert med at militærets operasjoner skulle hindre at folk i Mugabes omkrets overtok makten. Derfor var den i tråd med grunnloven, fastslår Chiweshe, som selv er pensjonert general.

Frykten for Grace

Chiweshe sier også at aksjonen skulle hindre at ikke-valgte personer fikk utøvende makt. Kritikere mener domstolen setter en farlig presedens med denne kjennelsen, men den styrker like fullt hærens påstand om at generalene handlet med loven i hånd.

Militæret rykket inn og tok kontroll over landets viktigste institusjoner nesten to uker etter at Mugabe avsatte visepresident Mnangagwa, som har sterk støtte i militæret. Årsaken var at militæret fryktet at 93 år gamle Mugabes kone Grace ville bli ny visepresident.

Dommeren fastslår også denne avsettelsen av Mnagnagwa var ulovlig. 75 år gamle Mnangagwa ble fredag tatt i ed som Zimbabwes nye president.

