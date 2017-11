Fire drept i bombeangrep i Pakistan

Angrepet fant sted i nærheten av en bussterminal i utkanten av byen lørdag, opplyser politioffiseren Abdur Razzaq Cheema.

De fleste ofrene var sivile, og blant de drepte var et barn. Fire medlemmer av sikkerhetsstyrkene ble såret.

Sprengstoffeksperter har allerede slått fast at gjerningspersonens bombevest inneholdt rundt 10 kilo sprengstoff, ifølge Cheema.

Pakistanske Taliban har tatt på seg skylden for selvmordsangrepet. For to uker siden ble Quettas politisjef og tre andre offiserer drept i av en annen selvmordsbomber, også da sa pakistanske Taliban at de sto bak.

Quetta er hovedstaden i Pakistans største provins Balutsjistan, som grenser til både Iran og Afghanistan.

