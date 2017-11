Cubas leder møtte Nord-Koreas utenriksminister

Cuba er ett av få land som har et normalt diplomatisk forhold til den isolerte staten. De to landene etablerte diplomatiske bånd i 1960.

Fredagens møte mellom Cubas president Raul Castro og Nord-Koreas utenriksminister Ri Yong Ho ble holdt dagen etter at Canadas statsminister Justin Trudeau antydet at Cuba vil kunne spille en rolle i forsøket på å trappe ned konflikten om det nordkoreanske atomvåpen- og rakettprogrammet.

– Jeg har hatt overraskende samtaler på steder du ikke ville forventet, deriblant på et sted som Cuba, der de faktisk har ordentlige diplomatiske relasjoner med det nordkoreanske regimet. Og kan vi sende budskap gjennom overraskende kanaler? Det har ikke vært noen stor diskusjon rundt det, men det var et samtaleemne da jeg møtte president Raul Castro i fjor, sier Trudeau i et intervju med nyhetsbyrået Canadian Press.

I et innslag på cubansk fjernsyn i forbindelse med møtet mellom Castro og Ri omtales forholdet mellom Cuba og Nord-Korea i rosende vendinger.

– På et broderlig møte understreket begge parter vennskapsbåndene mellom de to landene og snakket om internasjonale spørsmål som er av interesse for begge, heter det i meldingen.

