Politiet i London sier hendelse ved Oxford Street er knyttet til terror - skudd skal ha blitt avfyrt

Bevæpnet politi er på plass, og det kommer ifølge BBC meldinger om at folk løper bort fra stedet.

BBCs reporter melder at det har brutt ut massepanikk på Oxford Circus, mens det britiske transportpolitiet sier stasjonen er stengt mens de etterforsker en "kundehendelse".

Det britiske transportpolitiet BTP skriver på Twitter at stasjonen er stengt, og folk oppfordres til å holde seg unna området.

Et øyevitne sier til Reuters at området rundt stasjonen er blitt ryddet for folk og trafikk. Brannmannskaper er også på vei til åstedet, ifølge øyevitnet.

Londons transportmyndigheter opplyser at togene ikke stopper på Oxford Circus, og at det skyldes en uspesifisert hendelse.

(©NTB)