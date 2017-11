Iran om Saudi-Arabias Hitler-anklage: Umoden og verdiløs

Uttalelsene innebærer enda en opptrapping i ordkrigen mellom de to regionale stormaktene.

Kronprinsens Hitler-sammenligning ble gitt i et intervju med The New York Times.

– Vi har lært fra Europa at en forsonlig holdning ikke fungerer. Vi vil ikke at en ny Hitler i Iran skal gjenta det som skjedde i Europa, i Midtøsten, sier kronprinsen.

«Skandaløs»

Også Israel har definert Iran som sin fremste fiende i Midtøsten, og ved å kalle den iranske lederen for «Hitler» utnytter kronprinsen et narrativ som etter alt å dømme også vil vekke følelser der.

Irans utenriksdepartement svarte fredag med å kalle uttalelsen for «umoden, feilslått og verdiløs». Departementets talsmann Bahram Ghasemi kritiserer også «den eventyrlystne saudiarabiske kronprinsen» for å ha gjort en rekke feil.

Feilene har skapt problemer selv for land som vanligvis er Saudi-Arabias allierte, blant dem «den skandaløse innblandingen i Libanons interne saker», mener Ghasemi.

Anklages for utrenskning

Den 32 år gamle kronprinsen har også gjort seg bemerket med Saudi-Arabias voldsomme krigføring i det lutfattige nabolandet Jemen. Tusenvis av sivile er drept siden saudiaraberne grep inn i krigen mot lokale opprørere i mars 2015, og millioner av jemenitter er rammet av en alvorlig humanitær krise.

Den siste tiden har kronprinsen gjort seg bemerket ved å pågripe eller avsette rundt 200 prinser, ministre og styrtrike forretningsmenn på hjemmebane.

Kampanjen blir av enkelte observatører tolket som en utrenskningskampanje mot alle som mistenkes for å kunne utfordre kronprinsens makt, men selv framholder han at det er snakk om bekjempelse av korrupsjon.

– 1 prosent renvasket

I intervjuet med The New York Times sier kronprinsen at 95 prosent av de pågrepne har gått med på en avtale om å gi tilbake verdier som de har underslått til den saudiarabiske staten. Han sier også at 1 prosent har greid å renvaske seg selv, og at sakene mot dem derfor er henlagt.

Kong Salman utnevnte overraskende Mohammed bin Salman som sin etterfølger så sent som i juni i år etter at den forrige kronprinsen Muhammed bin Nayef ble fjernet fra alle stillinger.

Omstridt missil

Saudi-Arabias ordkrig mot Iran er kraftig trappet opp etter at et missil ble avfyrt mot Saudi-Arabia fra jemenittisk territorium 4. november. Missilet ble skutt ned av saudiarabiske styrker i nærheten av flyplassen i Riyadh og forårsaket ingen skader.

Jemenittiske houthi-opprørere har sagt at det var de som avfyrte missilet som en reaksjon på de mange saudiarabiske luftangrepene mot sivile i houthi-kontrollerte områder i Jemen. Saudi-Arabia mener det er Iran som egentlig står bak og som har forsynt houthiene med avanserte raketter, noe Iran avviser blankt.

Eksperter mener at Saudi-Arabias konfrontasjonslinje også skyldes at de opplever støtte fra USAs president Donald Trump, som har inntatt en langt mer konfronterende tone overfor Iran enn Obama-administrasjonen.

