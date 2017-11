EU blinker ut CO2-lagring i Norge som nøkkelprosjekt 

Det er Statoils plan om å lagre CO2 fra utslippskilder i Nederland og Storbritannia som nå får tommel opp i Brussel.

Statoils idé er at CO2-en kan fraktes til et mottaksanlegg på Kollsnes i Hordaland. Derfra kan den sendes med rør ut i havet og pumpes ned i et reservoar dypt under havbunnen på Smeaheia øst for Troll-feltet.

Det er den samme løsningen som etter planen skal brukes til å lagre CO2 som fanges ved norske industrianlegg.

