Tyrkia godtar fortsatt ikke at Assad beholder makten

Dette skal ha blitt tydelig kommunisert på toppmøtet for Tyrkia, Iran og Russland i den russiske byen Sotsji onsdag.

Tyrkia gjorde det klart at det ikke er akseptabelt hvis Assad beholder makten «etter alle disse dødsfallene», sier talsmannen Mahir Unal. Over 320.000 mennesker anslås å ha mistet livet under krigen i Syria.

På toppmøtet i Sotsji skal Tyrkia også ha understreket at Assad må gå i forhandlinger med den syriske opposisjonen. Men Tyrkia er sterkt imot at kurdiske opprørere skal få delta i forhandlinger om landets framtid.

Mens Russland og Iran støtter Assad i Syria-krigen, har Tyrkia og mange vestlige og arabiske land støttet ulike opprørsgrupper.

Omtrent alle de involverte landene har forsøkt å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS. Etter hvert som IS er blitt drevet ut av sine områder, har de syriske regjeringsstyrkene og deres allierte hatt framgang en rekke steder i Syria.

