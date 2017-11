Myanmar og Bangladesh har undertegnet avtale om retur av rohingyaer

Avtalen gjør det mulig for hundretusener av rohingya-flyktninger å dra tilbake til Myanmar, melder kanalen.

Det myanmarske innvandringsdepartementet bekrefter overfor Reuters at en avtale er inngått.

– Vi er klar til å hente dem tilbake så fort som mulig etter å ha mottatt skjemaer fra Bangladesh, sier departementets generaldirektør Myint Kyaing.

Detaljene i avtalen er så langt ikke kjent, men det skal foreligge en betingelse om at flyktningene må fylle ut skjemaer med personlige opplysninger som myndighetene i Myanmar deretter skal behandle.

Suu Kyi i møte

I forkant av kunngjøringen av avtalen satt Myanmars leder Aung San Suu Kyi i møte med nabolandets utenriksminister Abul Hassan Mahmood i Naypidaw. Møtet fant sted få dager før pave Frans besøker Myanmar og Bangladesh.

Myndighetene i Myanmar opplyste tidligere til Reuters at de snart regner med å underskrive en avtale om muligheten for retur for de hundretusenvis av rohingyaene som har flyktet til nabolandet Bangladesh.

Dagen i forveien besluttet USA å stanse alle reiser for amerikanske tjenestemenn til delstaten Rakhine i Myanmar, i frykt for protester. Begrunnelsen er at USA mener det er bevis for etnisk rensing av rohingyaene. Utenriksminister Rex Tillerson anklager sikkerhetsstyrkene i Myanmar for å stå bak forferdelige overgrep.

1 million rohingyaer

Siden august har over 620.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar, i hovedsak fra delstaten Rakhine, til Bangladesh. Krisen brøt ut 25. august da rohingya-opprørere gikk til angrep på politi i Rakhine. Myanmar satte inn hæren. Flyktninger har fortalt om marerittaktige scener der soldater og buddhist-gjenger har drept muslimer og satt fyr på hele landsbyer.

FN og USA anklager Myanmar for etnisk rensing, og FN anklager regjeringshæren for å ha stått bak utenomrettslige henrettelser og massevoldtekter.

(©NTB)