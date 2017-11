Irakisk offensiv for å drive IS ut fra gjemmesteder i ørkenen

IS skal ha sin siste skanse i den tynt befolkede ørkenen mellom elvene Tigris og Eufrat.

– Den irakiske hæren, føderalt politi og den regjeringsvennlige paramilitære gruppen Hashed al-Shaabi har igangsatt en aksjon i Al Jazeera-regionen som omfatter provinsene Salaheddin, Nineveh og Anbar, opplyser general Abdelamir Yarallah torsdag.

Fredag i forrige uke erklærte Yarallah at Irak hadde seiret i IS' siste bastion i byen RAWA. Det skal ha vært den siste byen av betydning som ekstremistgruppen kontrollerte i landet. Gjenværende IS-krigere antas altså å ha søkt tilflukt i ørkenen nær grensen til Syria.

Endelig seier?

Iran har allerede erklært seier over IS, men Iraks statsminister Haider al-Abadi vil ikke gå så langt ennå. Først må ørkenen ryddes fullstendig for IS-opprørere, uttalte han tirsdag.

– Etter at denne operasjonen er ferdig, skal vi kunngjøre den endelige seieren over IS i Irak, sa han.

På den syriske siden av grensen er både styrker som er lojale overfor det syriske regimet og USA-støttede kurdiske styrker nå i gang med tilsvarende operasjoner for å spore opp IS-krigere som skjuler seg på landsbygda etter å ha blitt drevet ut fra alle syriske byer.

Politisk dragkamp

Samtidig fortsetter den internasjonale, politiske dragkampen om Syrias framtid.

På toppmøtet for Tyrkia, Iran og Russland i den russiske byen Sotsji denne uka, har Tyrkia gjort det klart at det ikke er akseptabelt hvis Syrias president Bashar al-Assad beholder makten «etter alle disse dødsfallene». Over 320.000 mennesker anslås å ha mistet livet under krigen i Syria.

Toppmøtes agenda er å få Assad og en rekke opposisjonsgrupper til å gjenoppta forsøkene på en fredsprosess.

Mens Russland og Iran støtter Assad i Syria-krigen, har Tyrkia og mange vestlige og arabiske land støttet ulike opprørsgrupper, deriblant kurdiske grupper.

Omtrent alle de involverte landene har forsøkt å bekjempe den ytterliggående islamistgruppa IS. Etter hvert som IS er blitt drevet ut av sine områder, har de syriske regjeringsstyrkene og deres allierte hatt framgang en rekke steder i Syria.

Men samtidig som Tyrkia utelukker at Assad kan fortsette, vil landet heller ikke at kurdiske opprørere skal få delta i forhandlinger om landets framtid.

(©NTB)