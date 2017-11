Seks syrere løslatt i Tyskland etter å ha vært mistenkt for terrorplanlegging

De seks er i alderen 20 til 28 år. De ble alle pågrepet tidlig tirsdag morgen i en omfattende politiaksjon i byene Kassel, Essen, Hannover og Leipzig.

Ifølge tyske medier gikk mistanken ut på at de hadde planer om å angripe et julemarked.

Men ifølge påtalemyndigheten i Frankfurt er det ikke nok bevis for at de planla et angrep, eller for at de på noen som helst måte er knyttet til IS.

De seks ankom Tyskland mellom desember 2014 og september 2015 sammen med hundretusener av andre flyktninger og migranter som hadde tatt seg fra Tyrkia til Hellas.

I desember i fjor ble tolv personer drept da en asylsøker kjørte en lastebil inn i et julemarked i Berlin.

I oktober pågrep tysk politi en 19 år gammel syrer som er mistenkt for å ha planlagt et bombeangrep.

