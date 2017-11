Sanger fra Backstreet Boys avviser voldtektsanklager

Det er Melissa Schuman, tidligere medlem av popgruppa Dream, som har anklaget Carter for voldtekt.

– Jeg er sjokkert og lei meg som følge av Schumans beskyldninger, heter det i en uttalelse fra Carter onsdag.

I et detaljert blogginnlegg hevder Schuman at Carter voldtok henne da hun var 18 år og han 22. Hun skriver at han inviterte henne til leiligheten sin og inn på soverommet, og at han deretter tvang seg på henne selv om hun sa hun var jomfru og ikke ønsket å ha sex.

– Melissa har aldri gitt uttrykk overfor meg mens vi var sammen eller noen gang siden at noe av det vi gjorde ikke var frivillig, skriver Carter (37) i uttalelsen.

Schuman og Carter spilte inn en sang og opptrådte sammen etter det påståtte overgrepet.

