Mnangagwa vender tilbake til Zimbabwe

Mnangagwa, som ble avsatt av Mugabe, skal etter planen ankomme landet klokken 12.30 norsk tid. Fredag tas han i ed som ny president, ifølge den statlige kringkasteren ZBC.

– Han vil erstatte kamerat Robert Mugabe, som har gått av, melder kringkasteren.

Det var avsettelsen av Mnangagwa som utløste den politiske krisen i Zimbabwe. Landets generaler grep makten og satte Mugabe i husarrest da han avsatte Mnangagwa som visepresident, trolig for å rydde vei for sin egen kone Grace. Saken kulminerte tirsdag med at Mugabe kunngjorde sin avgang.

Jubel

Mugabes avgang ble behørig feiret i gatene i hovedstaden Harare. Spontane gledesutbrudd, dansing, sang og flagg preget gatelivet tirsdag kveld.

– Jeg er så glad, dette er vidunderlig, jeg er så begeistret, dette er det største øyeblikket for vårt land, sa Julian Mtukudzi, en av de mange som sluttet seg til feiringen av Mugabes avgang.

Politikere, både fra Mugabes eget regjeringsparti og fra opposisjonen, tok også del i feiringen.

Også i utlandet ble 93 år gamle Mugabes avgang feiret. I innvandrerbydelen Hillbrow i Johannesburg i nabolandet Sør-Afrika bor det mange zimbabwere som flyktet fra hjemlandet under Mugabes regime. Flere hundre av dem feiret i gatene, blåste i vuvuzelaer, viftet med Zimbabwes flagg og danset i gatene.

«Krokodillen»

Med 75 år gamle Mnangagwa ved roret risikerer imidlertid zimbabwerne at mye blir som før. Mnangagwa var i 37 år en av Mugabes mest trofaste våpendragere. Derfor bør ingen vente store endringer, advarer NUPI-forsker Stein Sundstøl Eriksen.

– Han var tett involvert i massakrene på 1980-tallet, i Zimbabwes krigføring i Kongo og har vært helt sentral i forfølgelsen av opposisjonelle i alle år. Det er ingenting som tyder på at han vil føre en særlig annen politikk enn det Mugabe har gjort, sa Eriksen til NTB mandag.

Kritikere betegner Mnangagwa, med tilnavnet «Krokodillen», som minst like hensynsløs og brutal som Mugabe.

Mugabes arv

Mugabe kommer til å bli husket som «en fryktløs frigjøringskriger og grunnlegger av Zimbabwe som uavhengig land», heter det i en uttalelse fra Den afrikanske unions leder Moussa Faki Mahamat.

Han ønsker Mugabes beslutning velkommen og kaller den en statsmanns handling.

– Beslutningen kommer til å framstå som en historisk statsmann-handling som bare vil styrke Mugabes politiske arv, sier han.

USA tar til orde for «frie og rettferdige valg» i Zimbabwe og ber alle parter respektere etablert demokratisk praksis.

Også den tidligere kolonimakten Storbritannia ønsker Mugabes avgang velkommen. Statsminister Theresa May sier Zimbabwe nå har «en mulighet til å meisle ut en ny retning, fri for undertrykkelsen som preget Mugabes styresett».

(©NTB)