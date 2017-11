Mladic kastet ut av rettssalen i Haag etter raseriutbrudd

75 år gamle Mladic, som har hatt flere slag, sa han begynte å føle seg uvel under det som skulle være en fem minutter lang pause onsdag formiddag.

Mladic ble under pausen diagnostisert med høyt blodtrykk. Da hadde opplesingen pågått i snart en time. Tilbake i rettssalen reiste Mladic seg og begynte å rope i protest mot at dommer Alphons Orie ikke etterkom forsvarets krav om å utsette opplesingen av dommen og i stedet hoppe direkte over til selve domsavsigelsen. Orie valgte å avvise dette kravet.

Etter at Mladic var kastet ut av salen av to vakter, besluttet dommeren å fortsette opplesingen av den omfattende dommen mot den tidligere bosnisk-serbiske hærlederen, mens Mladic så på via video fra et annet rom.

Ratko Mladic, som nå er 74 år gammel, var øverstkommanderende da 8.000 muslimske menn og gutter ble slaktet ned i Srebrenica i Bosnia-Hercegovina i 1995.

