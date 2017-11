Syrere pågrepet for terrorplaner i Tyskland

Etterforskerne mener også at syrerne er tilknyttet ekstremistgruppa IS og at terroraksjonen skulle utføres i IS' navn.

Om lag 500 politifolk deltok i aksjoner tirsdag hvor de seks ble pågrepet i Kassel, Essen, Hanover og Leipzig. De pågrepne er mellom 20 og 28 år gamle.

En talsmann for tysk påtalemyndighet sier syrerne trolig ikke var ferdig med terrorplanen da de ble pågrepet. Myndighetene har ikke sagt noe om hvilke mål de seks ønsket å ramme.

En lokal radiostasjon, Hessischer Rundfunk, melder imidlertid at de ønsket å angripe julemarkedet i byen Essen.

I fjor ble tolv mennesker drept da en tunisier med avslag på sin asylsøknad kjørte et vogntog inn på et julemarked i Berlin. Gjerningsmannen hadde sverget troskap til IS og skal ha fått instrukser direkte fra medlemmer av den ytterliggående islamistgruppa.

