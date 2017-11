Putin forsikrer Trump om at Assad vil holde valg

Det hvite hus opplyste tirsdag kveld at Syria, Iran, Nord-Korea, Afghanistan og Ukraina var blant temaene som ble diskutert.

Samtalen mellom Putin og Trump varte cirka en time, ifølge en amerikansk talsmann. Putin ga blant annet Trump beskjed om at Syrias president Bashar al- Assad har lovet å gjennomføre en reform av grunnloven og å avholde president- og parlamentsvalg.

Etter å ha ringt til Trump og Saudi-Arabias kong Salman, snakket Putin på telefon med både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, opplyser Kreml.

Trumps telefonsamtale med Putin kommer dagen etter at Putin møtte Syrias president Bashar al-Assad i Sotsji. Det var Assads andre besøk i Russland i løpet av de snart sju årene krigen har herjet i Syria. Møtet skjedde i forkant av et planlagt toppmøte mellom Russland, Tyrkia og Iran onsdag.

Kreml har opplyst at hensikten med møtet mellom Putin og Assad mandag var å få Assad med på å gi sin tilslutning til ulike mulige avtaler som de tre lederne kan diskutere onsdag.

Under besøket i Sotsji sa de to lederne seg enige i at militæroppdraget i Syria er ved veis ende.

Trump og Putin hadde nylig flere uformelle samtaler på sidelinjen av et regionalt toppmøte i Vietnam. Der ble de enige på en rekke punkter om Syrias framtid etter krigen.

