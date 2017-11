Amerikansk fjernsynsveteran fikk sparken etter anklager om trakassering

75 år gamle Rose, en prisvinnende fjernsynsvert og journalist, ble mandag suspendert fra både CBS og PBS med umiddelbar virkning som følge av anklager fra åtte kvinner om trakassering fra slutten av 1990-tallet og fram til 2011.

– PBS er sjokkert over å ha fått kjennskap til disse svært grove anklagene, heter det i en uttalelse fra kringkastingsorganisasjonen.

Tirsdag kom meldingen om at han hadde fått sparken fra CBS News, mens PBS kunngjorde at de avslutter sitt samarbeid med Rose.

Sjefen for CBS News, David Rhodes, sier ingenting er mer viktig enn å sikre en trygg, profesjonell arbeidsplass. Så langt har ingen i CBS News anklaget Rose for dårlig oppførsel. Påstandene som først ble gjengitt i Washington Post, kommer fra folk som arbeidet med Rose i hans tid i PBS.

Rose sier han «dypt beklager uanstendig oppførsel», og at han er «svært flau». Men han gir likevel ikke kvinnene fullt medhold.

– Jeg har til tider oppført meg ufølsomt, og jeg aksepterer ansvar for det. Men jeg tror ikke at alle disse anklagene er korrekte. Jeg har alltid ment at jeg fulgte opp gjensidige følelser, selv om jeg nå innser at jeg tok feil, sier han.

PBS opplyser at nyhetsprogrammet «Charlie Rose» ble produsert av et uavhengig selskap som Rose selv eier, men understreker at «vi forventer at våre produsenter tilrettelegger for et arbeidsmiljø der folk føler seg trygge og behandles med verdighet og respekt».

Rose var vert for «CBS This Morning», og han har også levert bidrag til «60 Minutes».

De åtte kvinnene som har fortalt sine historier til The Washington Post, sier at han tafset på dem, gikk rundt naken foran dem og drev med griseprat på telefonen.

