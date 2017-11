Syrisk opposisjonsleder trekker seg en uke før FN-forhandlinger

Riyad Hijab har de to siste årene ledet den saudistøttede opposisjonsalliansen HNC. Han har tidligere vært Syrias statsminister under president Bashar al-Assad, men hoppet over til opprørerne bare to måneder etter at han overtok som statsminister etter valget i 2012.

– Jeg opplever at jeg er tvunget til å kunngjøre min avgang fra HNC, idet jeg ønsker den mer framgang, samt fred, sikkerhet og stabilitet til mitt elskede Syria, sier Hijab i en uttalelse mandag.

Han gir ingen begrunnelse for hvorfor han trekker seg, men viser i stedet til at utenlandske makter forsøker å dele Syria opp i en rekke områder der de kan øve innflytelse uten å rådføre seg med Syrias folk.

Hijab refererer til de såkalte nedtrappingssonene som Tyrkia, Russland og Iran er blitt enige om under forhandlingene i Kasakhstan.

Ifølge syriske opprørskilder har flere medlemmer at HNC trukket seg. De sier også at avgangen skyldes intern uenighet i opposisjonsalliansen, som ble dannet i desember 2015.

Hijabs avgang kommer to dager før den syriske opposisjonen møtes til en to dager lang konferanse i Saudi-Arabia. Den 28. november innledes en ny FN-støttet forhandlingsrunde i Genève.

