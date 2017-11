Duterte sparker sjef for narkoråd

Dionisio Santiago anklages for å ha tatt imot bestikkelser fra kjente narkobosser og for å ha reist på ureglementære utenlandsturer på statens regning.

Santiago har bare hatt jobben i fire måneder, og anklagene mot ham nå skal etterforskes. Korrupsjonsanklagene var likevel nok til å sparke ham, mener Duterte ifølge en talsmann.

– Det viser hvor bestemt Duterte er når det gjelder korrupsjon, sier talsmannen Harry Roque.

– Slik han ser det, trengs det ikke beviser om skyld. Om man anklages for korrupsjon, kommer han ikke til å nøle med å sparke vedkommende, sier han.

Duterte ble rasende på Santiago da han i et TV-intervju hevdet at det var en tabbe å bygge et gigantisk rehabiliteringssenter med 10.000 sengeposter for narkomane nord for Manila.

Bare 500 pasienter har vært innom senteret siden det åpnet i fjor.

– Presidenten var begeistret for prosjektet, men pengene burde heller ha vært brukt på mindre rehabiliteringssentre i lokalmiljøene, sa Santiago.

Duterte fører en nådeløs krig mot narkomane og narkotikahandlere, men har høstet skarp kritikk internasjonalt for denne.

Politiet på Filippinene oppgir selv at de ha drept rundt 3.500 mennesker i kampen mot narkotika, mens lokale menneskerettighetsorganisasjoner hevder at det trolig er snakk om fire ganger så mange.

Tirsdag skal landets høyesterett vurdere krigen mot narkotika, der politiet og borgerverngrupper blant annet anklages for utenomrettslige henrettelser.

