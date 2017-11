Utenriksministre besøkte rohingya-flyktninger i Bangladesh

Rundt 620.000 mennesker fra den muslimske rohingya-minoriteten er drevet på flukt av regjeringsstyrkene i Myanmar siden slutten av august.

Flyktningene lever nå i overfylte leire i Cox's Bazar-området i Bangladesh, der de søndag fikk besøk av utenriksministrene Sigmar Gabriel, Margot Wallström og Taro Kono fra henholdsvis Tyskland, Sverige og Japan.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini var også med på besøket og ble vist rundt i flyktningleiren Kutupalong av Bangladeshs utenriksminister Abul Hassan Mahmood Ali.

Utenriksministrene snakket med flyktninger og hjelpearbeidere og skulle senere søndag ha et møte med statsminister Sheikh Hasina i hovedstaden Dhaka.

Mandag fortsetter gruppen med utenriksministre til Myanmars hovedstad Naypyidaw, der også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er på plass under Asia-Europe Meeting (Asem).

Etnisk rensing

FN har slått fast at rohingyaene er utsatt for etnisk rensing i Rakhine-delstaten i Myanmar, og flere statsledere har anklaget regjeringshæren i landet for folkemord.

Hundrevis av landsbyer er stukket i brann side august, og menneskerettighetsorganisasjoner som Human Rights Watch anklager regjeringsstyrkene for utenomrettslige henrettelser og gjengvoldtekter av rohingyajenter og -kvinner. Hæren i Myanmar avviser alle slike anklager.

– Sikkerhetsstyrkene har ikke skutt uskyldige landsbyboere eller voldtatt kvinner. De har ikke arrestert, slått eller drept landsbyboere. De har ikke ødelagt, plyndret eller tatt andres eiendom, hevdet forsvarsledelsen nylig.

Kritikk av Suu Kyi

Myanmars leder Aung San Suu Kyi har fått hard internasjonal kritikk for ikke å ha stanset regjeringsstyrkenes offensiv i Rakhine og for ikke offentlig å ta avstand fra overgrepene.

I forrige uke møtte hun FNs generalsekretær António Guterres, som har slått fast at «volden og grusomhetene som begås, er noe vi ikke kan ti stille om».

