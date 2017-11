Trump-administrasjonen vil stenge PLO-kontoret i Washington

Nå truer palestinske myndigheter med å bryte all kommunikasjon med president Donald Trump og hans administrasjon. PLO, som det internasjonale samfunnet anser som representant for alle palestinere, har måttet fornye driftstillatelsen for Washington-kontoret hvert halvår.

Palestinernes utenriksminister Riyad al-Malik opplyser lørdag at den palestinske selvstyremyndigheten har mottatt et brev fra det amerikanske utenriksdepartementet der det står at det ikke har funnet grunn til å la PLO-kontoret i Washington fortsette driften.

– Uakseptabelt

– Dette har aldri skjedd før, og vi krever en forklaring fra det amerikanske utenriksdepartementet og Det hvite hus, sier Malik.

– Dette er svært uheldig og uakseptabelt, sier palestinernes sjefforhandler, Saeb Erekat, om USAs avgjørelse. Han beskylder USA for å gi etter for press fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu, samtidig som palestinerne «forsøker å komme forsøker å samarbeide for å oppnå en avtale».

USAs utenriksdepartement sier palestinerne har opptrådt i strid med amerikansk lov når de har tatt til orde for å stille israelere for Den internasjonale straffedomstolen.

Ikke avklart

Dagen før sa imidlertid amerikanske tjenestemenn at kontoret kunne fortsette driften dersom president Donald Trump kunne fastslå at palestinerne mener alvor med fredssamtaler med Israel. Nå sier de samme tjenestemennene, som ikke ønsker å stå fram med navn, at kontoret uansett må stenge for en periode, men kan åpne igjen senere dersom palestinerne forhandler med israelerne.

Det er ikke klart når PLO-kontoret eventuelt må stenge. Det er heller ikke klart om de må flytte ut av lokalene eller bare stenge adgangen for publikum.

